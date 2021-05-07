В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек

В Челябинской области с начала пандемии 55 тысяч 241 житель сумел справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне 103 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 100).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлен 101 новый случай коронавирусной инфекции, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее было 103). Всего официально подтверждено 60 тысяч 833 случая ковида.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девять человек). Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 658 жителей. Из них одна тысяча 471 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 187 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 892 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 903 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.