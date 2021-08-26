В Челябинской области ликвидировали дефицит бюджета

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили корректировку главного финансового документа, предусматривающую значительный рост доходов, новые социальные расходы и полную ликвидацию регионального бюджета.

Соответствующее решение было принято в четверг, 26 августа, н тринадцатом заседании регионального парламента.

«Никогда еще в августе мы не рассматривали вопрос о ликвидации дефицита бюджета. Обычно это происходит в конце года. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера и правительство региона, которые прилагают все усилия для стабилизации экономики региона в это непростое время», - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Доходная база областного бюджета будет увеличена на 25 миллиардов 295,7 миллиона рублей в связи с уточнением прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций.

Бо́льшая их часть допдоходо, по решению губернатора Алексея Текслера, направлена на полное погашение дефицита, запланированного в региональном бюджете текущего года.

На начало текущего года дефицит бюджета составлял 22,5 миллиарда рублей.

«Мы видим укрепление позитивных тенденций в экономике региона и то, как они отражаются на формировании доходов областного бюджета даже в период пандемии. Динамика налоговых поступлений такова, что уже сейчас, в августе, есть возможность ликвидировать бюджетный дефицит и, соответственно, не планировать заимствований на эти цели. И это во многом результат тех антикризисных мер, что были своевременно приняты на федеральном и региональном уровнях», – рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Предусмотрено также увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму четыре миллиарда 492,8 миллиона рублей.

Из дополнительно полученных федеральных средств два миллиарда 681,038 миллиона рублей предназначены на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме того, на дороги области выделено один миллиард 417, 3 миллиона рублей выделено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 350 миллионов рублей - за счет средств резервного фонда правительства РФ.

Область получила 24,667 миллиона рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кроме того, девять миллионов 958 тысяч рублей будут направлены на охрану лесов от пожаров за счет средств резервного фонда правительства РФ, шесть миллионов 635 тысяч - на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и три миллиона 234 тысячи - на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств Пенсионного фонда РФ.

Наряду с увеличение доходной части регионального бюджета появились и новые расходы на сумму 2,8 миллиарда рублей. В частности, предусмотрены дополнительные средства на решение первоочередных задач в муниципалитетах. А также финансовая поддержка отдельных категорий граждан, таких как родители детей-инвалидов, сироты, многодетные семьи.

Кроме того, выделены дополнительные средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, которые перешли на баланс области с муниципального уровня.

В итоге, с учетом утвержденных изменений доходы и расходы региона на 2021 год составят 219,4 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета ликвидирован.