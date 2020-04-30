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Коррупция процветает

В Челябинской области на четверть выросло количество коррупционных преступлений

Общество
Сегодня, 13:58
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области в первом квартале 2020 года выявила 957 нарушений антикоррупционного законодательства, что на 24,9 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Возбуждено восемь уголовных дел.

Почти половина нарушений - 426 - выявлено в исполнительных органах местного самоуправления, 210 - в представительных органах местного самоуправления, 161 нарушение связано с деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, 117 - допущены субъектами предпринимательской деятельности.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в деятельности органов местного самоуправления значительная часть нарушений обусловлена ненадлежащим исполнением обязанности предоставления полных и достоверных сведений о доходах. Такие нарушения допустили 14 лиц, замещающих муниципальные должности, 66 муниципальных служащих и 78 руководителей бюджетных учреждений.

«Карталинской городской прокуратурой в ходе мониторинга официальных сайтов органов местного самоуправления установлено, что представляемые муниципальными служащими Мичуринского сельского поселения, депутатами Советов депутатов Мичуринского, Сухореченского, Южно-Степного, Снежненского поселений на официальных сайтах на момент проверки не размещены. Указанное нарушение явилось основанием для применения меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которой нарушения устранены», - добавили в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, из 18 нарушений антикоррупционного законодательства, сопряженных с наличием близкого родства с подчиненным лицом, два нарушения совершены муниципальными служащими и 16 нарушений - руководителями муниципальных учреждений.

«Прокуратурой Ленинского района Челябинска установлено, что в Ленинском управлении социальной защиты населения в нарушение федерального законодательства о муниципальной службе и противодействии кооррупции две муниципальные служащие, являясь членами аттестационной комиссии, вынесли в отношении себя решения о соответствии занимаемой должности. Меры по предотвращению конфликта интересов, приостановления их членства в аттестационной комиссии, в том числе работодателем названных лиц, не приняты», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Каслях прокурор города в связи с осуждением заведующей детским садом за внесение в официальные документы (табели учета рабочего времени) сведений о работе лиц, которые фактически такие работы не осуществляли, потребовал уволить ее по основаниям утраты доверия. Но заведующая не приняла меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и осуществляла руководство подчиненным ей работником, с которым состояла в гражданском браке, и выплачивала ему заработную плату за работников, которые числились на должностях сторожа и прачки.

Предпринимателями региона в первом квартале этого года совершались нарушения, связанные с отказом от осуществления антикоррупционной политики. Также зафиксированы факты неисполнения обязанности по уведомлению о заключении трудовых отношений с бывшими государственными и муниципальными служащими и факты передачи незаконного вознаграждения в интересах представляемых юридических лиц.

Всего за первый квартал 2020 года за совершение антикоррупционных правонарушений по требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 190 человек. По фактам выявленных прокурорами нарушений возбуждено восемь уголовных дел.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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