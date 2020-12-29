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В Челябинской области на дежурство заступил «Полицейский Дед Мороз»

В Челябинской области на дежурство заступили полицейский Дед Мороз и его спутница Снегурочка. Так южноуральские стражи порядки приняли эстафету всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз".

В преддверии новогодних праздников сотрудники по делам несовершеннолетних, отдела по работе с личным составом совместно с представителем общественности навестили детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Они переоделись в Дед Мороза и Снегурочку.

Так, в Южноуральске стражи порядка посетили воспитанников Центра помощи детям.

«Ребята очень обрадовались приезду гостей. Каждый воспитанник получил из рук Полицейского Деда Мороза сладкий подарок. В свою очередь полицейские напомнили ребятам правила безопасного поведения на улице, в быту и при использовании сети Интернет», - рассказали в региональном полицейском главке.

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» вместе с педагогами Центра детского творчества и школы №1 организовали новогоднее мероприятие «Зима прекрасна, когда безопасна», чтобы еще раз напомнить участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения и о мерах безопасности на проезжей части.

«Участники вместе с Дедом Морозом поздравляли пешеходов с наступающим праздником, просили ответить на вопросы викторины о правилах дорожного движения и угощали сладостями тех, кто правильно ответил на них, знает и соблюдает правила дорожной безопасности. Те, кто допустил ошибки, получили профилактические листовки», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В Чебаркуле учащиеся из отряда юных инспекторов движения школы №1 передали пешеходам и водителям поздравительные открытки – «варежки», изготовленные своими руками на уроке безопасности. В самодельных открытках каждый ЮИДовец выразил свои пожелания и напомнил о том, как важно знать правила дорожного движения и неукоснительно их соблюдать. Участники акции и полицейские пожелали чебаркульцам в будущем году безопасных дорог, а также быть взаимно вежливыми.

Мероприятия акции продлятся до 15 января 2019 года.