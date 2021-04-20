20.04.2021
В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
20.04.2021
В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
20.04.2021
В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
20.04.2021
В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера
20.04.2021
В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
20.04.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
20.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
19.04.2021
Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
19.04.2021
В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
19.04.2021
На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021