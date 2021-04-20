В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение

В Челябинской области произошел провал по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском районе, на которой вводилось ограничение из-за разлива реки Юрюзань. Жители просят о помощи губернатора Алексея Текслера.

Глава Тюлюкского сельского поселению Петр Чёрный предупредил жителей об опасности: «Как я говорил происходит обрушение дороги. На участке в девять километров от Тюлюка обрушилось полотно дороги с двух сторон. Ямы глубиной один метр и обрушение продолжается».

Ни одна из экстренных служб – пожарные, скорая – не смогут к ним проехать. Как отмечается на видео, полотно продолжает размывать. «И будет мыть еще долго. Воды много», - комментирует Петр Черный.

«Есть большая вероятность, что участок дороги обвалится под тяжестью автомобиля, - отмечает глава и советует автомобилистам не рисковать. - Уважаемые гости и жители Тюлюка, не выезжайте без крайней необходимости». Данная информация будет передана во все структуры.

Жители просят губернатора Алексея Текслера о помощи: «Уважаемый Алексей Леонидович, просим обратить внимание. Единственная дорога в Тюлюк уходит под землю», - сообщают жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области уточнили, разрушение проезжей части на региональной автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк произошло в результате накануне подмыва водопропускной трубы на 26 километре автодороги, который произошел накануне.

«В настоящее время в целях обеспечения проезда транспорта подрядная организация АО "Ойкумена" проводит восстановительные работы, - отмечают в миндортранса. Расставлены предупреждающие знаки. В темное время суток участок обозначается световыми конусами».

Фото и видео: Подслушано Тюлюк ВКонтакте

В ведомстве планируют устранить все проблемы и обеспечить проезд по автодороге до 18 часов 20 апреля.

Напомним, из-за разлива реки Юрюзань было введено временное запрещение движения на автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк с 12 часов 15 апреля до 19 часов 17 апреля. Старожилы утверждают, такое сильное половодье случилось впервые за долгие годы.