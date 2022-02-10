В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ

В Челябинской области продолжает снижаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу. Нет ни одного класса, изолированного после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом суточное число инфицированных ковидом школьников растет.

«По состоянию на десятое февраля в Челябинской области 1139 отдельных классов и 36 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Это меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне, девятого февраля, на карантине было 1570 отдельных классов и 41 школа.

Кроме того, в регионе нет ни одного класса, который бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом (днем ранее – один класс). Напомним, с этой недели в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

При этом суточное число заболевших коронавирусом школьников выросло. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтверждено 765 случаев ковида у школьников, что на 16,6% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 656 заболевших и рост 1,7%). С начала учебного года зарегистрировано девять тысяч 317 случаев ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – девять тысяч 57.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся шесть групп и два сельских детских сада в Нагайбакском и Аргаяшском (накануне был еще и детсад в Каслинском районе).

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся две группы в одном детском саду (накануне - четыре группы в двух детсадах).

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.