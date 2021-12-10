В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 32 школы и 1619 классов

В Челябинской области на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) отправлено более трех десятков школ. Один класс изолирован по причине контакта учащихся с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По данным на 10 декабря 2021 года в Челябинской области 1619 классов в 278 школах области находятся на карантине по ОРВИ.», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ 32 школы в 15 территориях32 школы в 15 территориях региона также отправлены на карантин по причине высокой заболеваемости ОРВИ. Накануне на карантине были 1698 классов в 275 школах области и полностью 32 школы в 15 муниципалитетах.

Один класс в Южноуральске изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

На дистанционную форму обучения переведены 49 образовательных организаций региона. Это все школы Снежинска, Озерска, Саткинского района и отдельные организации в других муниципальных районах и городах области. Накануне на дистанте были ученики 50 школ.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 239 случаев ковида у школьников (за прошедшие двое школьников заболело).

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся семь групп в семи детских садах: в Челябинске, Копейске, Трехгорном и Златоусте.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин 16 групп. По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Брединском районе.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.