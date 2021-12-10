10.12.2021
В Челябинской области еще один зоопарк получил право работать в новом году
10.12.2021
Южноуральцев приглашают обсудить программу газификации ЖКХ и предприятий
10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
10.12.2021
Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
10.12.2021
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
10.12.2021
Работники АЗ «УРАЛ» стали победителями премии «Признание»
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 32 школы и 1619 классов
02.12.2021
Школы Снежинска отправлены на дистант со 2 декабря, Озерска – с 4 декабря
02.12.2021
В Челябинской области резко выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу
30.11.2021
В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ
29.11.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021