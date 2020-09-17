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В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыта одна школа и 129 классов

Общество
Сегодня, 10:17
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) закрыта одна школа и 129 классов. На карантине по коронавирусу остается один класс.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты Якуповская школа в Красноармейском районе и 129 классов, в которых обучается две тысячи 583ученика. «География- почти все муниципалитеты Челябинской области», - уточнили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что в этом году уровень заболеваемости не превышает прошлогодний показатель.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. Каждые сутки фиксируется более 70 случаев новой коронавирусной инфекцией, в том числе по 5-7 случаев среди школьников. За прошедшие сутки подтверждено порядка 40 случаев в Челябинске, 10 – в Магнитогорске, четыре – в Катав-Ивановске, по три – в Сосновском районе, Златоусте и Миассе, два – в Копейске, по одному - в Нагайбакском, Коркинском, Верхнеуральском и Ашинском районе.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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