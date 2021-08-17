В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников

В структуре правительства Челябинской области новое кадровое назначение. Начальником нового управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен кандидат юридических наук Алексей Ильиных.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Ильиных приступил к своим новым обязанностям с 11 августа 2021 года. Ранее он работал деканом факультета экономики и права РАНХиГС

Напомним, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Челябинской области было организовано (как самостоятельная единица) в мае 2021 года в соответствии с указом Президента России для усиления профилактики и контроля за чиновниками.

Ранее управление входило в состав управления госслужбы и кадров. Часть сотрудников перешло в новую структуру.

Управление напрямую подчиняется губернатору.

Справка

Алексей Ильиных в 2003 году окончил с отличием Уральский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

С 2003 по 2006 года занимал различные должности профессорско-преподавательского состава и проходил обучение в очной адъюнктуре Уральского юридического института МВД России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.