В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек

Контрольно-счетная палата Челябинской области посчитала, во сколько южноуральским родителям обойдется школьная одежда для дочерей и сыновей к новому учебному году.

В своем исследовании КСП региона рассматривала два варианта комплектов: для мальчиков это брюки, три сорочки и пиджак и брюки, три сорочки и жилет; для девочек - юбка, три блузки и пиджак и юбка, три блузки и жилет.

Как оказалось, цены очень прилично варьируются: от 5,4 до 21,4 тысячи рублей - для мальчиков и от пяти до 22,5 тысячи рублей - для девочек.

При этом КСП отмечает, что для регламентирования внешнего вида своих учеников школы имеют право утверждать специальное положение, в котором описывается внешний вид ученика и формат одежды (от цвета до комплектности).

В таком случае школа сама определяет вид ткани и выбирает ателье для массового пошива школьной формы. В этом случае спрогнозировать общую стоимость комплекта не представляется возможным. Вместе с тем в Контрольно-счетной палате отмечают, что цены на ткани за первый квартал 2022 года повысились на 9,3 процента, что, возможно, повлияет и на повышение стоимости школьной формы.

В КСП же проанализирована стоимость школьной формы для того случая, когда образовательное учреждение определяет только цветовую гамму унифицированной формы и предлагает родителям самостоятельно приобретать комплекты соответствующей расцветки в любом магазине.

Говоря о примерной стоимости одежды для южноуральских девочек и мальчиков, Контрольно-счетная палата Челябинской области предложила родителям поучаствовать в анонимном опросе и ответить на вопрос, поддерживают ли они ношение школьной формы. Большинство – поддерживают, считая, что школа – не место экспериментов в одежде (на данный момент почти 70 процентов участников голосования ответили утвердительно). Есть и те (на 10. 50 утра – это 28 процентов), кто не поддерживает ношение школьной формы, отмечая, что ученики вправе сами решать, в чем им удобнее и комфортнее ходить, - оценки от одежды не зависят. Еще три процента участников опроса – не определились.