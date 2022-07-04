04.07.2022
В лесах Челябинской области продолжают теряться люди
04.07.2022
В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков
04.07.2022
В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов
01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.07.2022
Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске
01.07.2022
В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник
В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022