В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков

Контрольно-счетная палата Челябинской области озвучила примерную стоимость садовых участков, опубликовав результаты своего экспресс-анализа на 29-е июня текущего года.

В КСП сообщили о поступлении запросов от южноуральцев с предложением проанализировать ценовой сегмент в самых разных сферах. Одним из самых востребованных стал запрос по стоимости садовых участков

Для мониторинга были выбраны наиболее распространенные параметры сада: земельный участок - для огородничества/садоводства; площадь дачного домика - от 20 до 50 квадратных метров; стоимость от ста тысяч до полутора миллионов рублей.

«В исследовании мы пришли к выводу, что средняя стоимость сада в Челябинской области составила около 560-ти тысяч рублей», - сообщили в КСП региона.

Средняя стоимость по муниципальным образованиям следующая:

Челябинск - 596,19 тысячи рублей;

Златоуст - 548,75 тысячи рублей;

Копейск - 688,5 тысячи рублей;

Магнитогорск - 563,85 тысячи рублей;

Миасс - 466,75 тысячи рублей;

Троицк - 487,5 тысячи рублей;

Южноуральск - 234,95 тысячи рублей;

Аргаяш - 662,50 тысячи рублей;

Кыштым - 788,5 тысячи рублей.

«Дачный участок - хороший способ иметь качественные и экологически чистые продукты в своем рационе», - подчеркнули в КСП Челябинской области.