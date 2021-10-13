В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»

В Челябинской области неизвестный самовольно «перенес» границу национального парка «Таганай» на 600 метров, оторвав пограничный аншлаг и прикрутив его проволокой к березе.

Как предполагают в нацпарке, этим деятелем мог оказаться один из любителей прокатиться по Таганаю.

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«В любом случае усилия злоумышленника бесполезны: аншлаг вернут на место, а рядом уже установили шлагбаум, перегораживающий потенциальный проезд», - сообщили в национальном парке.

В пресс-службе «Таганая» также напомнили, что стоянка и движение механизированных транспортных средств по территории нацпарка запрещены федеральным законом.

Данный запрет действует в «Таганае» с первого ноября 2014-го года. С начала 2021-го по фактам заездов составлено 44 протокола, в октябре - только один.