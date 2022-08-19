Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»

Фотограф из Златоуста (Челябинская область) и друг национального парка «Таганай» Артур Ибрагимов вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота».

Как отмечают в нацпарке, южноуральцы могут поддержать талантливого земляка, проголосовав до 26-го августа за его работы на сайте проекта.

Сорок снимков, за которые будет отдано наибольшее количество голосов, будут представлены на цифровой выставке во всех магазинах двух крупных сетей бытовой техники.

В национальном парке «Таганай» рассказали, что конкурс сделанных на заповедных территориях страны фото «Исчезающая красота» проводится благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». В этом году жюри отсмотрело свыше двухсот фоторабот 55 авторов из 25 регионов России — от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья.