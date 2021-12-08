В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии

В Челябинской области в организациях, где введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, не будут с 12 декабря 2021 года отстранять от работы сотрудников, которые не успели полностью привиться. Но при одном условии – если они до этой даты поставили первый компонент.

Напомним, в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Анатолия Семенова, в регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей, в том числе здравоохранения, образования, в сфере услуг, в органах власти. Согласно документу, первый компонент прививки от ковида необходимо было поставить до 11 ноября, второй – до 11 декабря. С 12 декабря все непривитые должны быть отстранены от работы.

Сегодня, восьмого декабря, многодетная мама, работающая в школе, обратилась на «Прямую линию» с губернатором Алексеем Текслером. Педагог рассказала, что она переболела ковидом и имеет сердечно-сосудистые проблемы со здоровьем, но медицинский отвод от вакцинации ей не дают. Она и часть ее непривитых коллег уже получили уведомления об отстранении от работы с 12 декабря. Педагог поинтересовалась у губернатора, как без QR-кода остаться на работе и продолжить учить детей.

Алексей Текслер отметил, что в период пандемии требование главного санитарного врача об обязательной вакцинации обязательно к исполнению. Обозначенные в постановлении категории работников взаимодействуют с большим количеством людей и сами входят в группу риска. Губернатор посоветовал учителю поберечь свое здоровье и здоровье ее учеников и привиться против коронавируса.

Для того, чтобы 12 декабря продолжить работу, достаточно поставить первый компонент прививки на текущей неделе. «Если первый компонент будет поставлен, то сотрудника не отстранят от работы», - заверил Алексей Текслер.

На сегодняшний день в организациях здравоохранения не вакцинированы лишь единицы сотрудников, в учреждениях образования – чуть более одного процента.

Алексей Текслер также напомнил, что среди госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией всего 2,6 процента были привиты.