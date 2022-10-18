18.10.2022
«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области
18.10.2022
В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310
18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310
27.09.2022
На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
07.09.2022
Трасса Челябинск-Екатеринбург стала четырехполосной
18.08.2022
Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022