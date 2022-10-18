В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310

В Челябинской области завершено обновление участка федеральной трассы А-310 протяженностью 47 километров , сообщает УпрДор «Южный Урал».

На четырех участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах проведены работы по устройству слоев износа.

В ходе ремонта дорожники ликвидировали дефекты асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование.

На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов, нанесли дорожную разметку термопластиком со светоотражающими элементами, установили оцинкованное металлическое барьерное ограждение и 1000 сигнальных столбиков. На некоторых участках устроили шумовые полосы из термопластика и заменили датчики температуры поверхности покрытия.