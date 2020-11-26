Россиян предупредили о резком скачке цен на авто в 2021 году

НМУ в пяти городах Челябинской области продлены еще на пять суток, в одном – на двое суток

В Челябинской области обновлен максимум по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 252 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 241). Это новый максимум в регионе по суточному числу выявленных случаев ковида. Прирост новых случаев за сутки – 4,6% (накануне - 5,7%). Число выздоровевших в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 26 ноября в области всего зарегистрировано 25 тысяч 558 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 98 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 34 человека. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 748 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом, пятеро умерли от ковидной пневмонии, четверо - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 53 до 94 лет. Всего за время пандемии скончалось 836 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 274 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 562 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 932 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 788). Число выздоровевших значительно меньше числа новых инфицированных, что ведет к росту числа пациентов в ковидных госпиталях. За сутки на госпитальных базах добавилось 144 новых пациента (накануне – плюс 198). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.