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В Челябинской области ограничат движение на двух участках федеральной трассы М-5

В Челябинской области вводятся временное ограничение движения автомобилей на двух участков федеральной трассы М-5 в регионе.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», на 1859 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» на (рядом с поселком Саргазы) временно ограничат скорость движения автомобилей в период с 22 часов до 23 часов 30 минут 10 декабря и с полуночи и часа 30 минут 11 декабря.

Ограничения на этом участке вводятся в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода. На момент монтажа пролетного строения будет полностью перекрыто движение на этом участке – с 23 часов 30 минут до полуночи 10 декабря.

На 1852 километре М-5 «Урал» (в районе н.п. Полетаево) также будут введены временные ограничения в связи с проведением работ по установке П-образной опоры с площадкой обслуживания для табло переменной информации. Будет ограничена скорость и полностью перекрыто движение на 30 минут - с 23 часов 30 минут до 00:00 девятого декабря.

Автомобилистам советуют следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.