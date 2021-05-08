В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, вводится временное ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», ограничения будут действовать на участке с 43 по 50 километр трассы М-5 в районе населенных пунктов Чишма и Смольное.

Движение будет ограничено по одной полосе левого проезда.

Период ограничения - с 11 рекомендуют заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и пр.).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).