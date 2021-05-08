08.05.2021
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
07.05.2021
За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
07.05.2021
Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
07.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
15.03.2021
В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело
14.03.2021
В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован
13.03.2021
Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом
26.05.2020
Текслер обозначил приоритеты реконструкции трассы М-5 на территории Челябинской области
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021