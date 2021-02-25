В Челябинской области ограничение движения на трассах продлили до 26 февраля

В Челябинской области ограничение движения транспортных средств на ряде трасс продлили с 18-ти часов 25-го февраля до девяти утра 26-го февраля (ориентировочно).
Как сообщает региональный миндортранс, продление связано с неблагоприятными погодными условиями (снежные заносы, понижение температуры воздуха до минус сорока градусов).
Ограничение касается участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском муниципальных районах.