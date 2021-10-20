Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре

Президент России Владимир Путин подписал Указ, устанавливающий введение в стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в октябре-ноябре 2021 года. Решение принято для недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Документ размещен на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по седьмое ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в Указе.

Власти субъектов имею право устанавливать дополнительные нерабочие дни до или после установленного Указом периода.

«Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в одном из пунктов указа.

Владимир Путин на совещании с членами правительства отдельно обратился к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. «Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября, - рекомендовал президент. - Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть. Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения».

Глава государства поручит полпредам внимательно наблюдать за этим процессом и при необходимости оказывать поддержку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 21 октября, озвучит принятое решение об установлении периода нерабочих дней на территории региона.

Кроме того, органам исполнительной власти регионов и организациям рекомендовано определить численность служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих структур в нерабочие дни.

Правительству РФ и властям субъектов поручено определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения (соответственно федеральных и региональных) в нерабочие дни, установленные указом.

Правительство и власти регионов должны оказать поддержку бизнесу и социальным НКО в связи с установлением нерабочих дней. «... предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов … предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», - говорится в документе.

Напомним, впервые режим нерабочих дней в России был введен по решению президента Владимира Путина с 30 марта по пятое апреля 2020 года. Затем глава государства продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно, а потом еще - до 11 мая включительно с сохранение на эти дни заработной платы. С 12 мая 2020 года этот режим в целом по стране был отменен. Но в большинстве территорий сохранились установленные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.

В Челябинской области он действовал 22 марта 2021 года.

В апреле 2021 года Владимир Путин вновь подписал указ об установлении на территории страны нерабочих дней с четвертого по седьмое мая. С учетом праздничных и выходных россияне отдыхали с первого по десятое мая 2021 года.