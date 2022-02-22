Гехт: Размещение беженцев в Челябинской области не создаст дискомфорта для жителей

Челябинская область определилась с пунктами временного размещения (ПВР) для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик и готова в любой момент принять и разместить беженцев на своей территории. Власти заверяют, размещение беженцев в учреждениях социальной защиты и санаториях не создаст дискомфорта для южноуральцев, которые там проживают и отдыхают.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гетх.

Напомним, Челябинская область одна из первых субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. По распоряжению губернатора Алексея Текслера в этом же день, 18 февраля, была начата подготовительная работа.

«Готовились пункты временного размещения и прорабатывались вопросы с муниципалитетами, отрабатывалась логистика совместно с железной дорогой и МЧС», - рассказала Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, в ближайшие дни на Южном Урале не ожидают прибытия беженцев из ДНР и ЛНР. Вынужденных переселенцев пока размещают в близлежащих к Ростову регионах– это Волгоград, Нижний Новгород, Московская область.

«Мы пока никого не ждем, но со своей стороны проделали всю работу, есть готовность пунктов временного размещения», - отметила Ирина Гехт.

Первый замглавы региона добавила, что власти намеренно не стали озвучивать места будущего размещения переселенцев, чтобы не создавать ажиотаж. «Единственное, что отмечаем, – никаких переселений в этой части не случится: все отдыхающие будут отдыхать, все дети-сироты, которые находятся в наших учреждениях, там и останутся. Поэтому никакого дискомфорта в этой ситуации ни для кого не возникнет», - заверила Ирина Альфредовна и призвала не спекулировать на этой теме.

Напомним, 21 февраля 2021 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе, после чего подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Также Владимир Путин и главы ДНР И ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками. Во вторник, 22 февраля, Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией, а затем главы Республик подписали соответствующие законы. Госдума ФС РФ сегодня рассматривает вопрос о ратификации договоров о дружбе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ирина Гехт предположила, что политические события последних дней, скорее всего, приведут к уменьшению числа желающих вообще выезжать из ДНР и ЛНР на территорию и вглубь России.

«Работа продолжается, готовность наша максимальная, в любой момент мы готовы принять. Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная и стабильная. До конца недели, по нашим данным, мы никого не ждем», - отметила Ирина Гехт.