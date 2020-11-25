ФСБ накрыла подпольные оружейные цеха, в том числе и в Челябинской области

Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

В России впервые число умерших за сутки пациентов с ковидом превысило 500

В Челябинской области определились, когда, кому и где будут ставить прививки от ковида

В Челябинской области определились, когда, кому в первую очередь и в каких медицинских учреждениях будут ставить прививку от коронавирусной инфекции Covid-19 и в каких поликлиниках.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба.

Крупная партия вакцины от коронавируса поступит на Южный Урал в начале декабря 2020 года. Напомним, первая партия в количестве 42 штук поступила в регион в сентябре.

«Сегодня министр здравоохранения РФ озвучил сроки поставки первой партии вакцины от ковида в регион – это начало декабря текущего года», - отметил Алексей Текслер.

Челябинская область заключила с минздравом РФ соглашение о поставке трех тысяч штук вакцины.

«Также мы определили наши медицинские организации – это 69 учреждений (районные, городские, областные клиники), где непосредственно будет проходить процесс вакцинации», - рассказал Алексей Текслер.

В первую очередь прививку от коронавируса будут ставить тем южноуральцам, кто входит в группу риска. Это медицинские и социальные работники, педагоги в школах, колледжах, вузах и сотрудники полиции.

В ходе заседания оперативного штаба Алексей Текслер дал поручение минздраву проверить готовность к вакцинации всех организаций, которые участвуют в этом процессе. «Поручаю составить списки для того, чтобы максимально быстро при получении вакцины мы смогли провести вакцинацию и были готовы к получению следующей партии», - распорядился Алексей Текслер.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса была направлена в три крупнейших муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Эта первая зарегистрированная в России вакцина «Спутник V», разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Н.Ф. Гамалеи (Москва). Никто из привитых на первом этапе медиков не заболел.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).