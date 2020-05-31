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Ковидная статистика

В Челябинской области остался только один «чистый» по коронавирусу муниципалитет

Общество
Сегодня, 11:26
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области осталось только одно муниципальное образование, которое до сих пор успешно держит оборону и не пустило коронавирусную инфекцию на свою территорию. Это Карабашский городской округ.

По данным оперативного штаба в регионе до выходных три муниципалитета были свободными от коронавируса. Помимо Карабаша, это Локомотивный городской округ и Увельский район.

Но накануне Локомотивный и Увелка сдались под напором ковида. По данным областного оперативного штаба в Увельском районе коронавирусная инфекция подтверждена у 61-летнего жителя. Предположительно, он инфицирован после контакта с заболевшим. В Локомотивном выявлен коронавирус у 21-летнего жителя. И также, по данным штаба, заражение произошло после контакта с заболевшим.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции на Южном Урале зафиксировано в Челябинске – 757. Самому молодому пациенту еще нет и года, возрастному – 96 лет.

Из общего числа случаев – 58 завозных, в том числе из Москвы, Минвод, Новосибирска, Германии, Лондона, Италии, Польши, Украины, Испании, США, Доминиканской Республики, Санкт-Петербурга, Казани. С начала пандемии в областном центре умерло 9 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии два пациента: 30-летний и 56-летний (в отделении реанимации и интенсивной терапии).

Второе место по числу выявленных случаев у Магнитогорска. По данным областного оперативного штаба в городе 650 инфицированных, по данным городского штаба число подтвержденных случаев COVID-19 больше - 708. Из общего числа 23 завозных случая. В городе крупным очагом заражения стал «Зеленый рынок». С начала пандемии умерло уже 10 магнитогорцев с коронавирусом (по данным городского штаба – 14 человек). На сегодня выписаны 222 пациента, остальные продолжают лечение. В тяжелом состоянии находится 40-летний и 53-летний пациенты. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.

Третью строчку по числу инфицированных занимает Златоуст. В городе подтвержден 421 случай коронавируса. Самому юному – один месяц, возрастному – 90 лет. В апреле в городской больнице Златоуста был выявлен внутрибольничный очаг коронавирусной инфекции. На карантин был закрыт один из корпусов. Всего с момента пандемии в Златоусте зафиксировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 68-летнего врача-терапевта, которая заразилась в больнице. В тяжелом состоянии 58-летний и 71-летний пациенты.

В Миассе подтверждено 183 случая коронавирусной инфекции у пациентов от трех до 80 лет. Один случай завозной – из Испании. По данным городского штаба, всего на сегодня в городе на стационарном лечении находятся 124 человека. На дому с COVID-19 лечатся 73 человека, у которых заболевание протекает бессимптомно. В тяжелом состоянии 60-летний пациент. С начала пандемии умерло пятеро миассцев с коронавирусной инфекцией. В городе - самый молодой умерший от ковидной пневмонии, ему было 35 лет.

В Верхнеуральском районе подтверждено 46 случаев. Коронавирус выявлен у жителей от трех до 84 лет. Два завозных случая – из ОАЭ. Выписаны 13 человек, остальные продолжают лечение.

В Ашинском районе подтверждено 43 случая коронавируса у жителей в возрасте от 3 до 82 лет. Пять случаев завозных (Москва и Ленинградская область). Скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В тяжелом состоянии 28-летний и 68-летний пациенты.

В Троицком городском округе зафиксировано 35 заболевших в возрасте от 3 до 89 лет. Пять завозных случаев, 22 – контактных. Двенадцать пациентов выписаны, остальные продолжают лечение.

В Усть-Катавском городском округе 33 заболевших – от 3 до 85 лет. Семь человек выписано, остальные продолжают лечение. Тяжелых пациентов нет.

В Кизильском районе 32 заболевших в возрасте от шести месяцев до 80 лет. Два случая завозных, в том числе из ОАЭ, 20 – контактных. Выписано 13 человек, остальные продолжают дечение.

В Копейске 31 заболевший в возрасте от 3 до 72 лет. Два завозных случая из Москвы и Ставропольского края. На сегодня выписано 17 пациентов. Продолжают лечение человек 14 человек, в том числе 12 - в больнице и двое дома.

В Сосновском районе подтверждено 28 случаев коронавируса у пациентов от 1 года до 90 лет. Восемь завозных случаев из Москвы и Санкт-Петербурга, девять – контактных. Девять пациентов выписаны, остальные продолжают лечение.

В Агаповском районе выявлено 28 заболевших (а начиналось все с двух завозных из Москвы случаев). Возраст пациентов – от 11 месяцев до 90 лет. На сегодня из общего числа три завозных случая и восемь контактных, остальные – источник не выявлен. Двенадцать человек выписаны, остальные продолжают лечение.

В Озерске подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции. Первый случай был завозным. На сегодня в списке пациенты от 1 до 81 года. Пятеро выписаны, остальные продолжают лечение, один в тяжелом состоянии.

В Катав-Ивановском районе – 26 пациентов в возрасте от 6 до 85 лет. Один завозной случай из Москвы, 18 человек заразились после контакта с больным. Умерла 81-летнияя женщина. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (ковид - сопутствующее заболевание). Выписаны 16 пациентов, остальные продолжают лечение.

В Аргаяшском районе зарегистрировано 23 инфицированных. Самому маленькому нет и года, самому возрастному – 71 год. По данным мэрии района, прирост заболевших в районе обусловлен распространением инфекции в семейных очагах. Двое выписаны, остальные продолжают лечение.

В Кунашакском районе, по данным районной больницы, зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по данным оперативного штаба – 12 человек в возрасте от 5 до 88 лет). Очаги коронавирусной инфекции отмечены в нескольких населенных пунктах: пос. Муслюмово - 7 человек, село Кунашак - 4 человека, в поселке Кумкуль, селе Сары и в деревне Кунакбаево – по два человека, в деревне Султаново и селе Новобурино – по одному человеку.

В Брединском районе на сегодня подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. Самому юному – 13 лет. Самому возрастному был 81 год. Четыре завозных случая: из ОАЭ, Минвод, Москвы. За время пандемии коронавирус унес жизни двух жителей: 57-летнего врача общей практики (2 мая) и 81-летнего мужчины (26 мая). В тяжелом состоянии пациентов нет. Девять человек выписаны.

В Коркинском районе зарегистрировано 16 заболевших от 19 до 83 лет. Шесть завозных случаев, в том числе из Москвы, Одинцово, Сергиева Посада. Пятеро выписаны, остальные продолжают лечение.

В Октябрьском районе 15 заболевших в возрасте от 9 до 72 лет. Одиннадцать человек были инфицированы после контакта с заболевшими. В районе зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. Умер самый возрастной пациент, он ни с кем не контактировал и никуда не выезжал, находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ. Кроме того, 30 мая скончалась 63-летняя женщина. Причина смерти - хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, терминальная стадия поражения почек (ковид сопутствующий).

В Кусинском районе подтверждено 15 случаев ковида у жителей в возрасте от 19 до 75 лет. Два случая завозных, в том числе из ЯНАО и Москвы. Семеро выписаны, остальные продолжают лечение.

В Саткинском районе – 14 заболевших в возрасте от 1 года до 64 лет. Четыре случая завозных, в том числе один из ЯНАО, три – из Москвы. Семь пациентов выписаны, остальные продолжают лечение.

В Каслинском районе выявлено 13 инфицированных от 47 до 74 лет. Семь человек заразились после контакта с заболевшим. Трое выписаны, остальные продолжают лечение.

В Карталинском районе 13 инфицированных от 30 до 69 лет. Один случай завозной из Москвы. Один выписан, остальные продолжают лечение.

В Красноармейском районе 12 заболевших в возрасте от 9 до 80 лет. Один случай завозной из Москвы, трое заразились после контакта с заболевшим. Четверо выписаны, остальные продолжают лечение.

В Верхнем Уфалее 10 заболевших от двух месяцев до 73 лет. Пятеро выписаны, остальные продолжают лечение.

В Трехгорном - девять заболевших от 20 до 73 лет. Первые случаи были завозной и контактный. Первые двое инфицированных выписаны, остальные продолжают лечение.

В Южноуральске – девять заболевших от 24 до 54 лет. Пятеро заразились после контакта с больным.

В Троицком районе восемь заболевших от 9 до 72 лет. Один завозной случай. Пятеро выписаны, остальные продолжают лечение.

В Еманжелинском районе зарегистрировано восемь случаев у жителей от 16 до 62 лет. Два случая завозных из Москвы, три – контактных. Четверо выписаны, остальные продолжают лечение.

В Кыштымском районе восемь заболевших от 18 до 73 лет. Один случай завозной из Москвы, три контактных. Четверо выписаны, остальные продолжают лечение. Один в тяжелом состоянии – 48-летний пациент.

В Чебаркульском городском округе коронавирус подтвержден у семи жителей. Первые два случая были завозные из Москвы (всего на сегодня четыре завозных). Двое выписаны, остальные продолжают лечение.

В Снежинске семь подтвержденных случаев. Пациенты от 2 до 61 года. Трое приехали из Доминиканской Республики, они все выписаны. 29-летний продолжает лечение.

В Нагайбакском районе – шесть инфицированных от 26 до 78 лет. Все продолжают лечение.

В Чесменском районе коронавирус подтвержден у пяти жителей от 26 до 65 лет. Один случай завозной. Один выписан, остальные продолжают лечение. Один в тяжелом состоянии.

В Еткульском районе четверо заболевших – 63,66 80 и 85 лет. Трое контактных. Один выписан, остальные продолжают лечение.

В Нязепетровском районе трое заболевших 20, 72 и 78 лет. Самый молодой привез коронавирус из Москвы, он уже выздоровел и выписан. Пожилые пациенты пока остаются в больнице.

В Пластовском районе трое заболевших 25, 31 и 62 года. Один случай завозной, один контактный. В Пласте зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. 23 мая умерла 62-летняя женщина. Она была инфицирована после контакта с заболевшим. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий).

В Уйском районе зафиксировано три случая заболевания у 33-летнего, 58-летнего и 60-летнего жителей. Один случай завозной из Москвы. Двое выписаны, один продолжает лечение.

В Варненском районе подтверждено три случая заболевания у 11-летнего, 53-летнего и 61-летнего жителей. Один случай завозной из Москвы. Один выписан, двое продолжают лечение.

В Чебаркульском районе – двое пациентов 54 и 68 лет. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. У обоих – пневмония. Оба выписаны.

В Увельском районе один заболевший – 61-летний житель (после контакта). Продолжает лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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