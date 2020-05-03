Анализ на коронавирус у врача, скончавшегося от ковидной пневмонии, был дважды отрицательным

У врача общей практики в Брединском районе (Челябинская область), скончавшегося накануне от ковидной пневмонии, дважды анализ на коронавирусную инфекцию показывал отрицательный результат.

Подробности течения смертельной болезни врача рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, второго мая скончался 57-летний врач общей практики из Брединского района. Врач, имеющий высшее медицинское образование, много лет проработал в больнице и был опытным и уважаемым специалистом.

В апреле мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция.

У самого доктора дважды анализ на COVID-19 показывал отрицательный результат. А 17 апреля у врача появились признаки ОРВИ и начал самостоятельно лечиться. Но уже через несколько дней его состояние серьезно ухудшилось, 20 апреля была выявлена двусторонняя пневмония. В этот же день он по экстренным показаниями в тяжелом состоянии был доставлен в горбольницу Магнитогорска. Затем врача подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Ежедневно проводились телеконсилиумы с центром телемедицинских консультаций Челябинска, ведущими специалистами области, дважды проводился телеконсилиум с Москвой», - сообщили в минздраве. Но все предпринятые меры не дали положительного результата. Несмотря на проводимое лечение, состояние неуклонно ухудшалось и второго мая врач скончался.