Новый случай коронавируса в больнице Златоуста

В гинекологическом отделении городской больницы Златоуста (Челябинская область) у пациентки выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, женщина поступила в гинекологическое отделение в экстренном порядке. Ей была оперативно оказана медицинская помощь.

Затем у пациентки взяли анализ на коронавирусную инфекция, пришёл положительный результат.

По постановлению Роспотребнадзора на данный момент в отделении проводятся все противоэпидемические мероприятия. Выявлены все контактные лица, у них взяты мазки на COVID-19.

Сегодня, 25 мая, была проведена заключительная дезинфекция. «На оказании медицинской помощи пациентов это не отразилось», - подчеркнули в минздраве.

Напомним, в апреле в городской больнице Златоуста был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Изначально коронавирус подтвердился у двух пациентов с пневмонией, которые находились в онкологическом отделении. «Затем несоблюдение санитарных мероприятий, в первую очередь, персоналом больницы, привело к тому, что инфекция разнеслась по всем отделениям, включая хирургию, урологию и гинекологию», - рассказывала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По состоянию на 25 мая в Златоусте зарегистрировано 404 случая коронавирусной инфекции. За все время пандемии в городе зафиксировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 22 мая умерла от ковидной пневмонии врач-терапевт, которая заразилась во внутрибольничном очаге.

Напомним, 15 мая закрыли на карантин гинекологическое отделение ОКБ №3 (больнице скорой помощи) в Челябинске, где выявили коронавирус у сотрудницы. На прошлой неделе было закрыто отделение неврологии этой больницы (выявлено три случая коронавируса у сотрудников).

Девятого апреля в ОКБ №3 закрывали на двухнедельный карантин одно из двух отделений пульмонологии, где был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Закрывали на карантин также два отделения Еманжелинской городской больницы, а также терапевтическое и реанимационное отделения горбольницы в Усть-Катаве.