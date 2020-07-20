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В Челябинской области от урагана уже пострадало часть населенных пунктов

Общество
Вчера, 22:06
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области от шквалистого ветра, сильной грозы пострадал ряд населенных пунктов.

«На этой неделе грозовые дожди прогнозируются на бо́льшей части территории области. Подобные случаи могут повториться в других муниципалитетах. Нужно обеспечить готовность всех экстренных служб к ликвидации последствий разгула стихии», - предупредил губернатор Алексей Текслер на состоявшемся сегодня, 20 июля, совещании.

В Кизильском районе стихия затронула село Новопокровское и поселок Чернышевский. На территории Новопокровского сельского поселения объявлен режим ЧС, идет подсчет материального ущерба. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На территории Новопокровского пострадало 24 дома, в том числе один многоквартирный, а также два складских помещения. На многоквартирном доме повреждено 30% кровли. На здании школы повреждено 90 листов шифера и 75% конька. В Чернышевском пострадало восемь коттеджей на двух хозяев и пять домов на одну семью, некоторые очень сильно.

В ночь на 19 июля сильная гроза и шквалистый ветер накрыли Еманжелинский муниципальный район. Во всех трех поселениях района отключалось электричество, были перебои с подачей воды. «В выходные с субботы на воскресенье из-за погодных условий с грозами и сильным ветром произошло частичное отключение трансформаторных подстанций», - отмечают в администрации. Отмечался обрыв линий электропередач. Несколько молний попали в столбы электропередач, их в экстренном порядке потушили. Отключилась канализационная насосная станция, отключено водоснабжение. В ряде микрорайонов пришлось подвозить воду в бочках. После обеда электроснабжение было восстановлено, к концу дня восстановили подачу воды.

«Почему у нас как всегда коммунальные службы не готовы к случайным проявлениям природы. Как только гроза, так сразу ни воды, ни света», - задает резонный вопрос жительница района Елена.

В Агаповском районе стихия повредила газопровод в одном поселении. Ремонтные работы велись с трех часов ночи до утра.

По прогнозам синоптиков, циклон, который принес штормовой ветер, грозы и ливни, продержится на территории региона до конца недели.

Губернатор Алексей Текслер потребовал от главу муниципальных образований обеспечить готовность всех экстренных служб к ликвидации последствий разгула стихии. «Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь по линии областного министерства социальных отношений. Ущерб муниципалитетов и хозяйств будет также оценен, помощь окажем», - заверил глава региона.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
ураган
шквалистый ветер
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