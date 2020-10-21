В Челябинской области откроют три госприюта для содержания безнадзорных животных

В Челябинской области откроют три государственных приюта для содержания животных, у которых нет владельцев.

Этот вопрос рассматривали на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, которое провел заместитель председателя регионального парламента Владимир Павлов, курирующий работу комитетов по экономической политике и по аграрной политике.

Депутаты заслушали вопрос об исполнении в Челябинской области федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Государственные приюты планируется организовать на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского районов.

«Внесены изменения в уставы в ОГБУ «Агаповская ветстанция», ОГБУ «Сосновская ветстанция», ОГБУ «Златоустовская ветстанция» с добавлением пункта предусматривающего проведение мероприятий по организации приюта для животных без владельцев, включая проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под приют, установление инфраструктуры на территории будущего приюта», - пояснил начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства области Сергей Тузов.

На организацию одного приюта планируется направить 56,6 миллиона рублей без учета 10-15 процентов на неучтённые (непредвиденные) расходы.

Администрация Агаповского района выделила под организацию приюта для животных выделен земельный участок площадью 1,49 гектара, расположенный в 6,6 километра на северо-восток от поселка Новоянгелька. В 2020 году в приюте будут смонтированы полнокомплектные и модульные здания для постоянного содержания животных. Принять животных приют будет готов в 2021 году.

Приют будет обслуживать юг Челябинской области: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский муниципальные районы, а также Магнитогорский и Локомотивный городские округа.

Постоянно в приюте может содержаться 500 бездомных кошек и собак, оборот по содержанию - 400 животных в год.

В государственном приюте Сосновского района до конца этого года пройдут проектно-кадастровые работы. Строительство приюта запланировано на 2021 год. Прием животных намечен на 2022 год.

Третий приют планируется построить в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2023 году.

Сегодня в Челябинской области работают 32 частных приюта и 13 организаций, занимающихся отловом животных. В 2020 году планируется выделить два миллиона рублей из областного бюджета для оказания финансовой поддержки некоммерческим организациям, занимающимся содержанием в приютах животных без владельцев.

В министерстве сельского хозяйства региона разработан и находится на утверждении проект постановления правительства области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат на содержание животных без владельцев в частных приютах».

Субсидии будут направляться социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных), зарегистрированным в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя на территории Челябинской области, для возмещения части затрат на содержание животных без владельцев в частных приютах. Прием документов на предоставление субсидии запланирован на ноябрь 2020 года.

Напомним, с 2020 года государственными полномочиями по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев наделены органы местного самоуправления (соответствующий закон был принят депутатами Законодательного собрания области в конце 2019 года).

В феврале 2020 года министерство сельского хозяйства области разработало и утвердило Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Челябинской области и Порядок по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них.

«С муниципальными образованиями заключено 43 соглашения о предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по отлову животных без владельцев, в том числе на транспортировку и передачу животных в приюты, и 43 соглашения о предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий в самих приютах», - рассказал Сергей Тузов.

В этом году на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в областном бюджете предусмотрено 20,6 миллиона, в том числе 10,8 миллиона рублей - на отлов животных, транспортировку и передачу в приюты и 9,8 миллиона рублей – на содержание животных в приютах. Более половины из этих средств уже перечислено муниципальным образованиям.

Сергей Тузов уточнил, что основными «поставщиками» безнадзорных животных является частный сектор, садовые товарищества и стоянки.

Всего за 10 месяцев этого года были отловлены и направлены в приюты одна тысяча 357 безнадзорных животных, в том числе одна тысяча 264 собаки. С начала года в приютах содержалось одна тысяча 301 животное, из них прошли лечение, вакцинацию, маркировку и стерилизацию одна тысяча 245 собак. Большинство из отловленных животных были возвращены на прежние места их обитания.

Депутаты отметили, что проблема обращения с бездомными животными стоит очень остро, требует постоянного внимания, контроля, а главное – систематической реализации намеченных планов. Этому вопросу уделяет существенное внимание и губернатор Алексей Текслер. В прошлом году появился федеральный закон, который дал регионам и муниципалитетам «зеленый свет» для решения проблем с бездомными животными, теперь многое зависит от работы «на местах». На следующий год готовится план проверок действующих в области приютов и организаций по отлову бездомных животных, который должна утвердить прокуратура Челябинской области. Депутаты попросили предоставить план проверочных мероприятий, чтобы и в дальнейшем держать ситуацию на контроле.