В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида

В Челябинской области продолжают увеличивать число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, к ним добалисиь и МФЦ.

В выходные южноуральцы смогут поставить прививку от ковида уже в 21 ТРК и в МФЦ в пяти городах: Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Златоуст п Копейск.

В Челябинске вакцинация от коронавируса будет проходить в субботу, 17 апреля, в девяти торговых комплексах:

- Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) привиться можно с 10 до 16 часов,

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов

- в ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, второй этаж, со стороны автодороги Меридиан) – с 10 до 16 часов.

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Куба» с 10 до 14 часов;

- ТК «КС» с 11 до 16 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 16 часов;

- МФЦ, ул. Труда, 164, с 10 до 13 часов.

В воскресенье челябинцев ждут в четырех ТРК:

- Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) привиться можно с 10 до 16 часов,

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «КС» с 11 до 16 часов;

Жители Магнитогорска смогут поставить прививку от коронавируса в пяти торгово-развлекательных комплексах:

- ТРК «Континент» (третий этаж);

- ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж);

- ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж);

- ТГ «Гранд-4», павильон 211;

- ТЦ «Тетрис».

Жителей ждут 17 и 18 апреля с 11 до 15 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет и в субботу, и в воскресенье. Прививочный пункт будет работать ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») – с 12 до 16 часов.

В Копейске пункты вакцинации будет работать в субботу и воскресенье в ТРК «Слава» с 10 до 15 часов.

В Златоусте прививку можно будет поставить ТРК «Тарелка» 17 апреля с 11 до 14 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.