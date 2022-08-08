В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»

Региональный казахский национальный праздник «Туган Жер» отметили в минувшие выходные в Чесменском муниципальном районе Челябинской области. В этом году он проходил в рамках Года культурного наследия народов, проживающих в Российской Федерации. На празднике побывали председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев и депутат Евгений Илле.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Законодательного собрания области, «Туган жер» переводится с казахского языка как «родная земля». Челябинская область стала для тысяч казахов родной землей. Здесь они живут, работают, растят детей на протяжении многих лет и при этом не забывают родной язык и национальные традиции. Традиционно в Чесменском районе этот праздник отмечается широко.

Национальные обряды, обычаи и традиции нашли отражение в программе праздника. В этот день гостей Чесменского районе ждали национальные игры, дегустация блюд казахской кухни, чествование «золотых» пар (казахских семей, проживших в браке 50 лет и более), музыка, песни и танцы казахского народа. Были организованы выставка декоративно-прикладного творчества, выставка самодеятельных казахских художников.

Депутаты Законодательного Собрания познакомились с юртами, которые представили районы области, попробовали блюда национальной кухни: баурсак и бешбармак.

Александр Лазарев изучил правила национальной казахской игры, а Евгений Илле прошел мастер-класс резьбы по дереву.

«Отличный праздник организовали в Чесменском районе. Туган жер» переводится как «родная земля». И в этом я вижу особый смысл. Здесь, в Чесме, на родной земле, этот праздник отмечают не только казахи, но и все жители, весь многонациональный район. Так и вся Челябинская область – большая семья, в которой в дружбе и согласии проживают 150 народностей. И они всегда готовы поддержать друг друга. В этом и сила Южного Урала. Это пример грамотной национальной политики, которую в регионе проводит губернатор Алексей Текслер, правительство и депутаты областного парламента», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

Депутаты осмотрели юрты из Троицкого района и города Троицка, Карталинского, Верхнеуральского, Пластовского районов, пообщались с гостями праздника.

«Праздник – знак уважения к тем народам, которые проживают на этой земле. Особо ценно, что он приурочен к Году культурного наследия. Традиции, обычаи и обряды народов нуждаются в сохранении. Это то культурное богатство, которое мы передадим следующим поколениям, это духовная память», – поделился впечатлениями от фестиваля депутат Законодательного Собрания области Евгений Илле.