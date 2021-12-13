В Челябинской области отстранили от работы 0,9% непривитых сотрудников сферы образования

В Челябинской области менее одного процента сотрудников сферы образования отстранены от работы с 11 декабря 2021 года по причине отсутствия прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пояснили в пресс-службе минобрнауки региона, на данный момент отстранены от работы 0,9% от общего числа работников учреждений образований или немногим более 900 человек из 104,8 тысячи сотрудников муниципальных образовательных организаций (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования) и 60 подведомственных организаций.

В ведомстве уточнили, треть от этого числа (порядка 300 человек) успели поставить только первый компонент прививки и будут отстранены ровно до того момента, когда поставят второй компонент. Остальная часть отстраненных от работы (порядка 600 человек) - это те, кто занимает принципиальную позицию и сознательно идет на отказ от вакцинации.

В министерстве заверяют, отстранение части сотрудников от исполнения профессиональных обязанностей не отразится на общей работе системы образования. Вопрос в каждом конкретном случае будет решаться индивидуально: кадровыми заменами, либо перераспределением нагрузки среди работающих.

«Сотрудники, не поставившие прививку, будут отстранены от работы без сохранения денежного содержания на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до устранения причин, явившихся основанием отстранения (то есть пока не поставят прививку)», - уточнили в минобрнауки.

От работы отстранены не только педагоги, но и сотрудники всех организаций, осуществляющих деятельность в сферах, перечисленных в пункте 1 Постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 8 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям", а также на основании абзаца 8 части 1, частей 2,3 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

Напомним, в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Анатолия Семенова, в регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей, в том числе здравоохранения, образования, в сфере услуг, в органах власти. Согласно документу, первый компонент прививки от ковида необходимо было поставить до 11 ноября, второй – до 11 декабря. С 12 декабря все непривитые должны быть отстранены от работы.

В ходе «прямой линии» губернатор Алексей Текслер говорил, что от работы не будут отстранять тех сотрудников, кто привьется хотя бы первым компонентов до 12 декабря 2021 года.