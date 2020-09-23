В Челябинской области планируют создать современный учебно-тренировочный центр МЧС на базе вновь построенной девятой пожарно-спасательной части.

Возможность создания центра обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с заместителем министра МЧС России Николаем Гречушкиным.

На сегодняшний день 94% территории области попадают под защиту пожарно-спасательных частей. Планируется увеличить численность противопожарной службы и создать современный учебно-тренировочный центр.

На встрече губернатора и замминистра обсуждались также проходящие на территории региона учебно-методические сборы с руководящим составом главных управлений МЧС по субъектам Российской Федерации.

«Мы не в первый раз проводим сборы МЧС, в том числе, руководящего состава. Опыт уже имеется, у нас налажено активное взаимоотношение с главным управлением МЧС по Челябинской области», – отметил Алексей Текслер.

Николай Гречушкин поблагодарил губернатора за совместную работу, отдельно отметив оперативность решения рабочих вопросов.

В ГУ МЧС сообщили, 22 сентября в Челябинске стартовали учебно-методические сборы с руководящим составом служб тылового и технического обеспечения главных управлений МЧС России по субъектам РФ, спасательных воинских формирований и образовательных организаций высшего образования МЧС России.

На открытии Николай Гречушкин и первый вице-губернатор Ирина Гехт вручили сертификаты на новую пожарную технику областной противопожарной службе.

Участники сборов посетили ремонтно-технический центр Главного управления МЧС России по Челябинской области. Запланированы еще ряд занятий для участников сборов: проведение технического обслуживания техники, организация работы газодымозащитной службы, организация хранения и обслуживания специальной защитной одежды.

В рамках сбора участники посетят Уральский учебно-спасательный центр, а также ряд предприятий выпускающих пожарно-спасательную технику с улучшенными характеристиками.

Фото: ГУ МЧС России и губернатора Челябинской области