В Челябинской области почти 18 тысяч «классных» будут получать доплату президента
В Челябинской области с сентября этого года 17 тысяч 926 классных руководителей будут получать доплату по инициативе президента.
Такая информация была озвучена сегодня, 19 августа, на областном совещании, которое глава региона Алексей Текслер провел с главами муниципалитетов и чиновниками областного правительства в режиме ВКС.
Тема нового учебного года стала на совещании одной из ключевых. Алексей Текслер подчеркнул, что сбои в подготовке образовательных учреждений Южного Урала к новому учебному году, которая в настоящее время идет полным ходом, недопустимы.
Также губернатор напомнил, что с первого сентября 2020 года все ученики младших классов в Челябинской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Кроме того, Алексей Текслер заявил, что в регионе не планируется дистанционного обучения и что во всех учебных заведениях должны строго и неукоснительно соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры.
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