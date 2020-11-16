В Челябинской области снижается число вирусных пневмоний и время ожидания КТ

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В Челябинской области пока не планируют вводить локдаун

В Челябинской области пока не планируют вводить локдаун

Власти Челябинской области пока не планируют вводить в регионе локдаун из-за распространения коронавирусной инфеции Covid-19. По их мнению, на данный момент нет предпосылок для принятия такого решения.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 16 ноября.

По словам первого вице-губернатора, в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе находится под контролем.

«Сегодня ситуация не выходит из-под контроля, мы даже видим некоторое снижение заболеваемости пневмонией на протяжении второй недели», - отметила Ирина Гехт. Пока никаких предложений по ужесточению режима ограничений от Роспотребнадзора не поступало.

«Главный критерий принятия решения - способность системы здравоохранения справиться с наплывом пациентов (с ковидом – прим. ред.)» - уточнила Ирина Гехт. На данный момент удается удерживать свободными 15% от ковидного коечного фонда.

Пока лишь частично заполнен новый инфекционный центр, открытый в Малой Сосновке на прошлой неделе. На сегодня в нем получает лечение 34 человека (в обычное время центр рассчитан на прием 100 пациентов, в режиме ЧС – 482 больных).

Сегодня ситуация с ковидом в области позволяет сохранить всю экономическую активность без введения ограничительных мероприятий. «Больше чем уверена, что к таким мероприятиям (локдаун – прим.ред.) мы не прибегнем в преддверии Нового года, что очень важно для экономики, - отметила Ирина Гехт. - Надеюсь, не прибегнем к жестким мерам. Но наблюдаем за ситуацией».

Напомним, в России Бурятия первой из субъектов ввела с 16 ноября повторный локдаун.