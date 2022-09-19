В Челябинской области пока не планируют вводить ограничения, несмотря на рост заболеваемости ковидом

В Челябинской области пока не планируется вводить дополнительные ограничительные меры, несмотря на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«В настоящий момент оперштаб не планирует вводить ограничительные меры в регионе, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора. -

Эпидситуация в Челябинской области находится на постоянном контроле оперативного штаба и мониторится ежедневно. При необходимости меры по противодействию распространению заболевания будут применяться незамедлительно».

Как уже сообщало агентство, на прошлой неделе в Саткинском районе усилили противоэпидемические меры, в том числе ввели масочный режим в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, ежесуточно в регионе выявляется болеем 900 новых заболевших ковидом. В начале сентября регистрировали порядка 700 заболевших ежедневно, в начале августа в четыре раза меньше - около 200 за сутки.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о необходимости: обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания; соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте; вести здоровый образ жизни.

Гражданам в эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.).

Рекомендовано проходить вакцинацию раз в полгода, особенно сотрудникам учреждений соцзащиты, образования, здравоохранения и специалистам, которые часто контактируют с людьми, а также группам риска.

Накануне нового эпидсезона в Челябинской области запланировано вакцинировать против гриппа 60% жителей, в том числе 75% из группы риска. В настоящее время во всех медицинских организациях имеется вакцина против гриппа.

Как уже сообщало агентство, с первого июня 2022 года в Челябинской области был отменен обязательный масочный режим в местах общественного пользования и транспорте, который был введен с шестого мая 2020 года.

В июне 2022 года в области была отменена обязательная вакцинация от ковида (но осталась добровольная). Она была введена для отдельных категорий работников с 11 октября 2021 года, для студентов и лиц старше 60 лет - с первого декабря 2021 года.

Пока в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года). Южноуральцы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и своевременно обращаться за медицинской помощью (в случае появления первых признаков заболевания).