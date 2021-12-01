В Челябинской области полностью привито 66% от лиц, подлежащих обязательной вакцинации

В Челябинской области на сегодняшний день полностью привито 66% от лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 по первому из двух постановлений главного санитарного врача.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников: государственные и муниципальные служащие, работники сферы образования и медицины, работники предприятий сферы торговли, общественного транспорта, ЖКХ, почты, многофункциональных центров, учреждений культуры, организаций физкультуры и спорта и других организациях. До 11 ноября они должны были пройти первый этап вакцинации, до 11 декабря – второй (полная вакцинация).

«По постановлению №3 об обязательной вакцинации тех, кто работает в сфере услуг и каждый день взаимодействует с людьми, должны были привиться 415 тысяч 512 человек, - рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. – Из них на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 81,2% от подлежащих вакцинации, вторым (полностью привиты) – 66%».

Всего в Челябинской области, по данным Анатолия Семенова, врачи привиты на 100%, сотрудники силовых структур - на 85%, учителя - на 70%, служащие - на 60%. Пока остается низким - 51% и 54% соответственно. И было принято решение с первого декабря ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и для этих двух категорий. Первый компонент прививки они должны поставить до 20 декабря, второй – до 10 января 2022 года.

Как уже сообщало агентство, сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области, которые полностью не вакцинируются против коронавирусной инфекции COVID-19 до 12 декабря, не смогут продолжить трудиться на своем рабочем месте. Часть непривитых работников уже отстранена от работы без сохранения зарплаты, один уволился по собственному желанию.

В вузах до настоящего момента пока только убеждали и стимулировали студентов привиться от коронавируса. Новых решений по обучающимся пока не озвучено, а вот непривитых преподавателей будут отстранять от работы с 13 декабря.

Ответственными за вакцинацию студентов назначены министерство образования и науки региона и ректораты, по лицам старше 60 лет – первый вице-губернатор Ирина Гехт, муниципалитеты, социальные службы, которые будут персонально работать с пенсионерами.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заверил, что система готова к проведению обязательной вакцинации. Ведомство готово направить дополнительные мобильные бригады в университеты в случае необходимости.