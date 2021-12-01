01.12.2021
В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»
01.12.2021
В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова
01.12.2021
Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»
01.12.2021
В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова
01.12.2021
В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида
01.12.2021
ВТБ: российские банки впервые выдали пять триллионов рублей ипотеки
В Челябинской области полностью привито 66% от лиц, подлежащих обязательной вакцинации
30.11.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров
25.11.2021
Путин поручил проанализировать, как вакцинация влияет на показатели смертности и продолжительности жизни
24.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
19.11.2021
В ЮУрГУ вакцинировано от ковида более 350 иностранных студентов
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021