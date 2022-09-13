Старое «бабье лето» приходит в Челябинскую область и задержится на неделю

В среду, 14 сентября, по народному календарю приходит старое «бабье лето» и длится до 24 сентября. В этом году оно придет в Челябинскую область строго по календарному расписанию.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник 13 сентября, в дневные часы ожидается плюс 13-18 градусов, а 14 сентября синоптики обещают плюс 15-20 градусов в дневные часы и плюс 4-8 градусов – в ночные. Теплая погода без осадков продержится, по прогнозам, не меньше недели. С 18 по 20 сентября воздух будет прогреваться до плюс 24-26 градусов, местами и до плюс 28 градусов.

В последующие дни ( с 21 по 24 сентября) будет чуть прохладнее – плюс 18-20 градусов, вероятны дожди.

Завершающая неделя сентября будет пасмурной, холодноватой, с осадками. 30 сентября и первого октября прогнозируют первый в этом сезоне снег. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Атмосферное давление на этой неделе будет падать, в течение «бабьего лета» оно будет пониженным, а потом начнет расти.

В эти дни очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.

Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего при пониженном атмосферном давлении начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы.