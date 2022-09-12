Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам обеспечить теплом социальные объекты и при принятии решения о подключении жилых домов, исходить особенностей климата в конкретном муниципалитете.

В ходе аппаратного совещания с членами правительства губернатор обратил внимание глав на своевременное начало отопительного сезона.

«Некоторые муниципалитеты уже начали подключать тепло. В первую очередь речь идет о социальных объектах», - отметил губернатора и поручил своему заместителя Сергею Шалю обратить внимание всех муниципалитетов на необходимость своевременного выполнения заявок по подключению социальных объектов и при необходимости – жилья.

«Коллеги, у нас разный климат, есть горные районы, поэтому прошу обратить внимание, тут всех под одну гребенку не надо, нужно обращать внимание на конкретный температурный режим и фактическую температуру в социальных объектах», - подчеркнул Алексей Текслер и рекомендовал.

Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов области уже несколько дней регистрируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. «Ночью 13-14 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов», - прогнозирует Челябинский Гидрометцентр.

«Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас», - рекомендовал главам губернатор.

Напомним, первым городом в Челябинской области, который начал отопительный сезон 2022-2023 годов, стал Сатка. В муниципалитете начали подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты восьмого сентября.

Запуск отопления в Трехгорном планируется провести с 12 по 14 сентября, в Снежинске, предварительно, отопительный сезон планируют начать 14 сентября.

Глава Верхнеуфалейского городского округа подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Эта процедура будет проходить поэтапно в течение нескольких дней, уточнили в мэрии.

Крупные города области - Челябинск, Магнитогоркс, Миасс и Златоуст - пока не озвучивали сроки начала отопительного сезона.

Решение о начале отопительного периода чаще всего принимаются, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше восьми градусов. Но главы муниципалитетов могут и не дожидаться этого момента, а раньше принять решение о подаче тепла в дома.