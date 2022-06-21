В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше.

По данным на первое января 2022 года, число представителей сильного пола составляло в регионе миллион 567 тысяч 269, представителей прекрасного было больше на 284 тысячи с хвостиком – миллион 851 тысяча 337. На тысячу мужчин приходилась тысяча 181 женщина.

Как сообщает Челябинскстат, общая численность населения Челябинской области на начало текущего года составляла три миллиона 418 тысяч 606 человек.

Интересно, что 22 года назад разрыв между числом мужчин и женщин на Южном Урале был меньше и составлял чуть более 249 тысяч в пользу представительниц слабого пола, коих, по данным на первое января 2000 года, проживало в Челябинской области миллион 954 тысячи 740, тогда как мужчин – миллион 705 тысяч 384.

Тогда на тысячу мужчин приходилось тысяча 146 женщин (именно в 2000 году разрыв между числом мужчин и женщин на Южном Урале был минимальным за период до 2022 года), а общее количество жителей региона составляло три миллиона 660 тысяч 124 человека.

Таким образом, за 22 года население Челябинской области сократилось на 240 с небольшим тысяч человек.