21.06.2022
В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне
21.06.2022
ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
21.06.2022
Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»
21.06.2022
Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
21.06.2022
ММК увеличивает объемы онлайн-продаж
21.06.2022
ГИБДД выясняет все обстоятельства жуткого столкновения грузовиков на трассе М-5
В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022