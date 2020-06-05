В Челябинской области поставлен антирекорд по суточному числу умерших пациентов с ковидом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 65-летняя женщина и 72-летний мужчина из Челябинска и 68-летний мужчина из Миасса. У всех троих причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано по 12 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У восьми пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1074 (плюс 34 за сутки).

В Миассе с начала пандемии умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе четверо – от ковидной пневмонии. Всего в городском округе подтверждено 273 случая коронавирусной инфекции (плюс 13).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 798 случаев коронависруной инфекции (плюс 5 за сутки).

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. В городе подтверждено 494 случаев коронавирусной инфекции (плюс 5 за сутки).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 15 (плюс один).

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте и Карталинском районе зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтвержден 71 случай коронавируса (плюс 7 за сутки), в Верхнеуральском районе – 55 (плюс один), в Троицком городском округе – 46 (плюс три), в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 30 случаев (плюс 2), в Карталинском районе – 19 (плюс один), в Трехгорном – 14 (плюс три), Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 52 южноуральцев, в том числе 26 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро пятого июня в России скончалось 5384 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 125 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 52 (в том числе 26 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 35, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области - девять.