ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области поставлен антирекорд по суточному числу умерших пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 12:10
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 65-летняя женщина и 72-летний мужчина из Челябинска и 68-летний мужчина из Миасса. У всех троих причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано по 12 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У восьми пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1074 (плюс 34 за сутки).

В Миассе с начала пандемии умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе четверо – от ковидной пневмонии. Всего в городском округе подтверждено 273 случая коронавирусной инфекции (плюс 13).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 798 случаев коронависруной инфекции (плюс 5 за сутки).

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. В городе подтверждено 494 случаев коронавирусной инфекции (плюс 5 за сутки).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 15 (плюс один).

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте и Карталинском районе зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтвержден 71 случай коронавируса (плюс 7 за сутки), в Верхнеуральском районе – 55 (плюс один), в Троицком городском округе – 46 (плюс три), в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 30 случаев (плюс 2), в Карталинском районе – 19 (плюс один), в Трехгорном – 14 (плюс три), Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 52 южноуральцев, в том числе 26 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро пятого июня в России скончалось 5384 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 125 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 52 (в том числе 26 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 35, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области - девять.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 10:30
В Челябинской области численность безработных с начала года выросла почти в три раза
Экономика
Сегодня, 10:27
За пять месяцев бюджет Челябинской области недосчитался семи миллиардов рублей
Общество
Вчера, 18:45
Сотрудница медуниверситета Челябинска скончалась от внебольничной пневмонии
Общество
Вчера, 15:18
Число заболевших коронавирусом в России превысило 441 тысячу, в УрФО – 17 тысяч
Вчера, 12:34
Текслер будет следить за мишкой
Вчера, 12:32
В Златоусте жильцы обрушившегося дома вняли доводам разума и добровольно его покинули
Вчера, 12:01
В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Вчера, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Вчера, 11:48
Крошка и Барби родили челябинскому Антонио Бандерасу пятерых детей
Вчера, 11:24
В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом
Вчера, 11:06
В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва
Вчера, 11:03
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Вчера, 10:43
Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов
Вчера, 10:13
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Культура
Сегодня, 11:44
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Экономика
Сегодня, 11:05
В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия
Новости
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 12:04
Культура
Челябинская Публичка приготовила ценителям творчества Пушкина много интересного
Сегодня, 11:44
Происшествия
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
Сегодня, 11:42
Федерация
Страховщики оценили возможность возврата части стоимости ОСАГО и КАСКО
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
Материалы рубрики
Сегодня, 10:32
Общество
У южноуральских автомобилистов появятся новые автомобильные номера
Вчера, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Вчера, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Вчера, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
02.06.20 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика