В Челябинской области появились «электронные» рецепты

Все государственные медицинские учреждения в Челябинске и 70% всех аптечных пунктов региона подключили к сервису «Первый Электронный Рецепт». Проект внедрен в регионе при поддержке Сбера.

Как сообщает пресс-служба минздрава, с внедрением системы к ней первым подключился Областной аптечный склад - одно из крупнейших предприятий Южного Урала, в которое входит сеть «Государственных аптек». На сегодняшний день электронный рецепт обслуживают 269 аптек и аптечных пунктов в Челябинской области.

«Система электронных рецептов интегрирована с региональной медицинской информационной системой. Врач на рабочем месте выписывает рецепт, подписывает цифровой подписью, и далее пациент видит рецепт на лекарство в мобильном приложении «Мой рецепт», которое можно приобрести на выбор в ближайшей аптеке, показав фармацевту QR-код на экране мобильного телефона», - прокомментировал Геннадий Легостаев, начальник управления внедрения и развития единой государственной системы здравоохранения минздрава области.