В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам

В Челябинской области назвали самые популярные и самые необычные, редкие для России женские и мужские имена, которыми родители нарекали своих новорожденных сынов и дочерей весной этого года.

Интересно, что Артёмы на Южном Урале по-прежнему не сдают позиции. Это замечательное имя оказывалось в лидерах бессчетное количество раз (весной 2021-го так были названы 173 мальчика). В тройке самых популярных в Челябинской области мужских имен также далеко не в первый раз оказались Михаилы и Александры.

Женское имя-победитель весны текущего года – Ева. Так мамы и папы назвали своих новорожденных дочек 157 раз за весну. Не сильно отстали от маленьких Ев и ровесницы Алисы.

Если рейтинг самых популярных имен, опубликованный госкомитетом по делам ЗАГС Челябинской области, совсем не удивил (это в том числе Максимы, Иваны, Матвеи, Виктории, Софии, что является тенденцией последних лет), то ТОП имен, не типичных для нашего региона, - напротив: южноуральские родители определенно обладают богатым воображением, а еще, судя по всему, мечтают о великом будущем для своих детей (известно, что как корабль назовешь, так он и поплывет). Так, в первые три месяца текущего года в Челябинской области появились Сократ, Спартак и Адам, а также Маркус, Сумая, Ясина, Мишель и Каталея.