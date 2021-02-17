В Челябинской области появился кот, любящий париться в бане

В Миассе (Челябинская область) владелец кота снял видео, как он париться вместе со своим питомцем в бане. Мужчина хлопал по коту веником и утверждал, что животное находилось в парилке при температуре 80 градусов. Ветеринарный врач Карен Даллакян рассказал, что высокие температуры вредны для кошек.

«Когда у нас готовится баня, Мурзик один из первых забегает в предбанник и обязательно проситься в парную! Может кому-то это покажется странным, а коту нравится! Ни жар, ни пар его не смущают. В это раз мы парились с веником», - подписал видео владелец кота Андрей Метлевский.

По словам владельца кота, это уже не первый случай, когда питомец находился вместе с ним в парилке.

«Мурзику не впервой бывать в бане, причем специально его в парилку никто не звал. Он как-то случаем зашел в парную и сразу на полог, и вот уже полгода так! Правда, с веником у него было впервые! Мы парились в течении двух часов, периодически выбегали на улицу, температура в парной варьировалась от 40 и почти до 80 градусов, если коту становилось жарко, он спрыгивал на пол или выходил в предбанник!», - добавил Метлевский.

Известный в Челябинской области ветеринарный врач Карен Даллакян в разговоре с журналистом «Урал-пресс-информ» отметил, что перепады температур наносят вред кошкам.

«Кошки сами уходят от высоких температур, - рассказал Карен Даллакян. - У человека, в отличие от кошек, есть потовые железы. И банные процедуры открывают эти поры, человек начинает потеть. У кошек этот так называемый пот выходит через открытый рот, через язык. И еще у них потеют подушечки лап. Высокие температуры – это для них большая нагрузка на организм. Это может привести к дыхательной недостаточности, это также чревато сердечной недостаточностью».

Ветврач отметил, что он уже посмотрел видео с котом. Он предположил, что ролик постановочный.

«Нам рассказывали некоторые клиенты, что их коты любят заходить в парилку. Какое-то время они там греются, потом, когда им становится плохо, они уходят. Однозначно там (на видео, - прим.автора) не могло быть температуры под 80 градусов. Веником можно бить – для кошек это своеобразный массаж, они любят, когда их трогают. Но температура должна быть не горячей, температура должна быть ближе к температуре тела животного. Я тоже видео смотрел, анализировал. Скорей всего, оно постановочное».