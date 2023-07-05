В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых - мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание». Аналогичные центры уже действуют в Москве и ряде регионов страны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель штаба Челябинского регионального отделения МООО «РСО» Юрий Болдырев четвертого июля познакомились с первым появившимся в стране «СО.Здание» в Москве.

Экскурсию для гостей провели руководитель Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов и комиссар Центрального штаба РСО Мария Корнилова.

Алексей Текслер написал обращение студотрядовцам в книге почетных гостей, которая находится в музее мультиформатного пространства «СО.Здание».

Глава региона посетил интерактивный музей РСО, где расположены мультимедийные стенды организаций. На первом этаже, где разместилась современная музейная экспозиция, проходят профориентационные мероприятия для школьников и студентов. Второй этаж посвящен творчеству и самовыражению: в распоряжении студентов коворкинг, студии звукозаписи и фотовидеосъемки. На третьем этаже разместился штаб РСО.

В ходе встречи Дмитрий Парамонов рассказал об открытии студенческих пространств в регионах, важности их создания и предложил создать подобный центр в Челябинской области. В мультиформатном пространстве будет коворкинг-зона для сбора студентов, фотостудия и студия звукозаписи для создания творческих проектов, кабинетная система для сотрудников.

На встрече также обсудили работу студентов на объектах оборонно-промышленного комплекса, вовлечение студентов средних профессиональных организаций в деятельность студенческих отрядов, сотрудничество при реализации федерального проекта «Профессионалитет» и подготовку к организации мероприятий юбилейного года РСО.

«Сейчас есть колоссальная потребность в специалистах рабочих профессий. Здорово, что благодаря студенческим отрядам у крупных предприятий есть возможность трудоустроить сразу большое количество студентов, получая не только кадровый резерв, но и экономическую выгоду», - прокомментировал Алексей Текслер.

В 2023 году Челябинский государственный университет получил грант в размере более четырех миллионов рублей рублей на обучение участников студенческих отрядов рабочим профессиям. Более 300 бойцов студотрядов со всего региона освоили новые для себя компетенции.

«Студенческие отряды – это огромный молодёжный потенциал, – отмечает врио проректора по молодёжной политике ЧелГУ Дмитрий Батаев. – Это активные и энергичные ребята, которые готовы развиваться сами и развивать наш регион».

Бойцы студотрядов из Челябинской области начали работать и в ОАО «РЖД». «Студенческие отряды – это хорошая возможность получить практический опыт и на деле познакомиться с нашей профессией. Мы гордимся тем, что даём нашей молодёжи возможность проявить себя на важнейших объектах страны», – подчеркнул начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов.

Два студенческих отряда Челябинской области - ССО «Хамелеон» и ССО «Златоуст» - трудились на стройке «Мирный атом - ПРОРЫВ» в Северске (Томская область). Это трудовой проект МООО «Российские Студенческие Отряды». Ребята работали на объектах строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором «БРЕСТ-300».

«Мы рады регулярным сотрудничеству и поддержке. Благодаря нашему взаимодействию студенческие отряды Челябинской области достигают высоких результатов в различных проектах РСО, а также успешно проводят трудовой сезон на важнейших объектах нашей страны», - отметил Дмитрий Парамонов.