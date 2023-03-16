Южноуральские студотрядовцы вернулись со стройки из Северска

В Северске на строительстве реактора БРЕСТ, который возводится на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК»), трудились 13 студенческих отрядов из 11 регионов страны – из них два отряда Челябинской области ССО «Хамелеон» и ССО «Златоуст».

Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом - ПРОРЫВ» - трудовой проект Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на объектах строительства Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором «БРЕСТ-300» в городе Северск (Томская область).

Помимо трудовой деятельности ребята принимали участие в различных конкурсах и активностях. Так, отряд «Хамелеон» победил в кибертурнире, турнире по волейболу и FIFA, занял второе место в соревнованиях по мини-футболу и творческом фестивале в номинации «Оригинальный жанр». 3 место отряд взял в турнире по CS:GO и в спартакиаде.

«Незабываемый опыт, ощутил на себе, что такое сибирские морозы. Также убедился в том, что командир за все в ответе, и, если не сделаешь ты, за тебя никто делать не будет. На летний трудовой проект планирую вновь подаваться в руководящий штаб проекта», – отметил руководитель трудового проекта, экс-командир ССО «Хамелеон», Владимир Ефремов.

Проект реализует Госкорпорация «Росатом» на базе Сибирского химического комбината. Генеральным подрядчиком выступает АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».