В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение

Челябинская епархия и исторический парк «Россия – Моя история» подпишут соглашение о сотрудничестве: взаимодействие историков с православным сообществом будет оформлено подписанием договора.
С челябинской епархией исторический парк взаимодействует с момента своего открытия: проводятся совместные мероприятия, общими усилиями реализуются просветительские проекты.
В день заключения соглашения состоится также открытие мультимедийной выставки «Вопреки невозможному». Посетители парка смогут познакомиться с творчеством выдающегося самарского художника Григория Журавлева (1858-1916), который был инвалидом и писал иконы с кисточкой в зубах.
Как отмечают в пресс-службе челябинской епархии, соглашение будет подписано 12-го марта в два часа дня по адресу: улица Труда, 183.