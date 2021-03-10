В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение

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В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение

Челябинская епархия и исторический парк «Россия – Моя история» подпишут соглашение о сотрудничестве: взаимодействие историков с православным сообществом будет оформлено подписанием договора.

С челябинской епархией исторический парк взаимодействует с момента своего открытия: проводятся совместные мероприятия, общими усилиями реализуются просветительские проекты.

В день заключения соглашения состоится также открытие мультимедийной выставки «Вопреки невозможному». Посетители парка смогут познакомиться с творчеством выдающегося самарского художника Григория Журавлева (1858-1916), который был инвалидом и писал иконы с кисточкой в зубах.

Как отмечают в пресс-службе челябинской епархии, соглашение будет подписано 12-го марта в два часа дня по адресу: улица Труда, 183.