В Челябинской области принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет

Сегодня, 18 апреля, депутаты Законодательного собрания области собрались на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект, который даст возможность жителям региона заявиться на получение пособия на детей от восьми до 17 лет.

Законопроект был разработан министерством социальных отношений в целях реализации Указа президента РФ № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» от 31 марта 2022 года.

«Сегодня депутатский корпус провел внеочередное заседание Законодательного Собрания для оперативного принятия областного закона о поддержке семей с детьми, внесенного главой региона Алексеем Леонидовичем Текслером. Защита семей – один из основных приоритетов социальной политики как на федеральном, так и на областном уровнях», – подчеркнул спикер областного парламента Александр Лазарев

В Челябинской области ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет смогут получить семьи, зарегистрированные или фактически проживающие на территории региона, со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума на душу населения (на дату обращения за выплатой). На сегодня это 11 тысяч 887 рублей на одного человека. Будут учитываться доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств его отсутствия (правило «нулевого дохода»).

Размер выплат составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе в зависимости от среднедушевого дохода на члена семьи.

Как пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина, базовый размер выплаты составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе (в Челябинской области шесть тысяч 222 рубля). Если среднедушевой доход семьи с учетом выплаты в 50% не дотягивает до регионального прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% и составит девять тысяч 333 рубля. Если уровень дохода семьи с учетом выплаты в 75% размере также не превысит региональный минимум, то выплата составит 100% от прожиточного минимума на ребенка – 12 тысяч 444 рубля.

В проекте закона отражено, что полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты переданы пенсионному фонду Российской Федерации.

«Финансирование расходов на осуществление ежемесячной выплаты, доставку и пересылку ежемесячной выплаты, а также оплату банковских услуг по зачислению банками на лицевые счета по вкладам получателей является расходным обязательством Челябинской области», - говорится в законопроекте.

Законопроект вступит в силу с момента его официального опубликования. Обратиться за получением выплаты можно через МФЦ и портал госуслуг.

Заявления на получение выплат начнут принимать с первого мая. Срок назначения устанавливается с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, но не ранее первого апреля 2022 года. «При этом выплата за прошедший период будет осуществляться, начиная с первого апреля только по заявлениям, поданным до первого октября 2022 года», - уточнили в минсоце.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

«Депутаты Законодательного Собрания и в дальнейшем готовы безотлагательно вносить изменения в областное законодательство для того, чтобы обеспечить более высокий уровень жизни южноуральцев», – подчеркнул спикер.

По предварительным данным право на новую выплату будут иметь 133 тысячи 592 ребенка из семей, проживающих на территории Челябинской области.