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В Челябинской области продлено ограничение движения большегрузов по трассам

Общество
Сегодня, 14:29
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 11 июня, с связи с сохраняющейся аномальной жарой на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей продлены ограничения на движения большегрузного транспорта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 11 июня на Южном Урале ожидается плюс 24-29 градусов, на юге региона – до плюс 34 градусов.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

В частности, ограничения будут действовать на трассе М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (на участке 11+400 - 130+169), на А-310 «Челябинск – Троицк» (на участке км 16+270 – км 146+128), на Р-254 «Иртыш» (с 12 по 55 километр в Челябинской области и на с 55 по 465 километр в Курганской области, а также на участке с 0 до 91 километр, (подъезд к Тюмени) и на Р-354 (на участке 125- 356 километр, Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение будет действовать с 14 часов до 22 часов 11 июня.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», - отметили в УпрДор.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Усиление жары не очень благоприятно и для особо метеочувствительных людей. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы. Людям с хроническими заболеваниями надо взять с собой аптечку с лекарствами, которыми они постоянно пользуются.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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