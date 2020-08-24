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В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»

Общество
Сегодня, 12:01
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии в регионе достигло 339 человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Скончался 86-летний мужчина. У него также был атеросклероз, кардиосклероз и хронический пиелонефрит. Умерла 79-летняя женщина. Помимо «ковида» медики диагностировали у нее гипертоническую болезнь и сахарный диабет.

Также болезнь унесла жизни 73-летнего и 69-летнего южноуральцев. У одного из них также был диффузный атеросклероз и хроническая сердечная недостаточность, а у второго  ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

При первых признаках недомогания нужно обращаться к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
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