В Челябинской области продолжают бороться с ковидом тысяча 478 человек

В Челябинской области число больных ковидом, по данным за последние сутки, составляет тысячу 478 человек.

Как сообщает региональный минздрав, за минувшие сутки на Южном Урале было подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, в числе заболевших – четыре школьника.

Выздоровели за последние сутки двадцать жителей Челябинской области, умер один пациент, не сумевший победить COVID-19 (сутками ранее выздоровели 78 южноуральцев, заболели коронавирусом 93 человека, в том числе трое школьников, умер также один житель региона).