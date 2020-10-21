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В Челябинской области продолжают расширять коечный фонд для лечения пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 00:39
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

В Челябинской области увеличивают коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и пневмоний, которые она вызывает.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге.

«За прошедшие сутки открыто еще 26 коек на базе областной клинической больницы №3 в Челябинске, это дополнительные койки, - рассказала Ирина Альфредовна. - И сегодня мы имеем пять тысяч 849 коек на базе 27 медицинских организаций».

С понедельника горбольница №8 Челябинска полностью перепрофилирована под ковидный госпиталь (организовано 725 мест). С начала пандемии в медучреждении было перепрофилировано под ковидный госпиталь инфекционное отделение на 150 мест, потом роддом больницы, затем постепенно пациентов с коронавирусом стали размещать в отделениях терапевтического корпуса и сейчас перепрофилировали хирургию. «В больнице собран штат профессионалов, большой опыт работы, вся маршрутизация отработана, база готова к оказанию медицинской помощи», - подчеркнули в минздраве области.

В горбольнице №1 под пациентов с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию отдан девятиэтажный терапевтический корпус, завтра начнут размещать ковидных пациентов в хирургическом корпусе. Всего планируется создать 180 коек для лечения коронавирусной инфекции.

С понедельника начала принимать пациентов база долечивания в селе Подовинное Октябрьского района. В выходные была открыта госпитальная база в Троицке.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Ирина Гехт
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